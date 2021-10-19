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Присутствовали только официальные лица. Греция передала огонь зимних Олимпийских игр 2022 года китайской делегации

19 октября 2021 13:07
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Новости Греции. Греция 19 октября передала огонь зимних Олимпийских игр 2022 года китайской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Присутствовали только официальные лица. Греция передала огонь зимних Олимпийских игр 2022 года китайской делегации-1

Торжественная церемония прошла довольно скромно, только в присутствии официальных лиц, так как зрителей на нее не пустили из-за ковид-ограничений. Все происходило на афинском стадионе «Панатинаикос», где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности. Что касается зимней Олимпиады будущего, то она пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля в 2022 году.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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