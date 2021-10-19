Присутствовали только официальные лица. Греция передала огонь зимних Олимпийских игр 2022 года китайской делегации

Торжественная церемония прошла довольно скромно, только в присутствии официальных лиц, так как зрителей на нее не пустили из-за ковид-ограничений. Все происходило на афинском стадионе «Панатинаикос», где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности. Что касается зимней Олимпиады будущего, то она пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля в 2022 году.