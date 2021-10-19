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Более 5 тонн кокаина. Береговая охрана Португалии перехватила судно с наркотиками

19 октября 2021 12:52
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Новости Португалии. Береговая охрана Португалии перехватила судно, на котором было более 5 тонн кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 5 тонн кокаина. Береговая охрана Португалии перехватила судно с наркотиками-1

Блестящая спецоперация была проведена совместно с испанской полицией. Как было гордо заявлено, это крупнейшая партия за 15 лет, перехваченная в море. Правда, правоохранителям придется менять тактику в борьбе с наркоторговцами, поскольку такое количество наркотиков впервые обнаружено на яхте. Обычно такое количество перевозится на грузовых судах и крупных катерах. Вся партия предназначалась для распространения в Европе. Международный экипаж контрабандистов из трех человек арестован и предстанет перед судом.

# Наркотики # Фотофакт

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