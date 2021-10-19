Многие предприятия могут обанкротиться. Польша заявила об угрозе большого энергетического кризиса в ЕС

Быстро растущие цены уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором: сократить производство или переложить расходы на самих потребителей. Многие предприятия могут обанкротиться, а десятки миллионов семей газовый кризис повергнет в бедность. Для евродепутатов это заявление не стало сенсацией. Они и так знают об энергокризисе не понаслышке. Возможно, эмоциональное выступление премьера Польши было связано с повесткой заседания Европарламента. Там 19 октября идут дебаты по превосходству польской конституции над европейским правом. Возможно, это попытка отвлечь от главной темы.