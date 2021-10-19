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В Афганистане силы сопротивления объявили о начале вооружённой борьбы против «Талибана»

19 октября 2021 12:53
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Новости Афганистана. Силы сопротивления Афганистана 19 октября объявили о начале вооруженной борьбы против талибов в провинции Каписа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Афганистане силы сопротивления объявили о начале вооружённой борьбы против «Талибана»-1

Как было заявлено, бойцы мятежников начинают партизанскую войну. Такую же, как в Панджшере. Талибы две недели не могли захватить неподвластную им провинцию. И лишь в сентябре заявили о полном контроле над страной. Но, как сообщили представители сил сопротивления, они рано праздновали победу. Вооруженные формирования вновь объединились, чтобы продолжить борьбу с «Талибаном» уже в другой провинции.

# Международная политика # Фотофакт

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