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При стрельбе в американском Рочестере убиты двое, ещё 14 человек ранены

19 сентября 2020 12:20
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Новости США. Стрельба в американском городе Рочестер. Два человека погибли, еще 14 – получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет.

При стрельбе в американском Рочестере убиты двое, ещё 14 человек ранены-1

Инцидент произошел на заднем дворе дома, где проводилась вечеринка. Полицейские сейчас опрашивают свидетелей и пострадавших, чтобы установить предполагаемого виновника. Предстоит выяснить, действовал он в одиночку или это была группа людей.

# Стрельба в США # Фотофакт

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