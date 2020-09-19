При стрельбе в американском Рочестере убиты двое, ещё 14 человек ранены

Новости США. Стрельба в американском городе Рочестер. Два человека погибли, еще 14 – получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет.
Новости США. Стрельба в американском городе Рочестер. Два человека погибли, еще 14 – получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет.
Инцидент произошел на заднем дворе дома, где проводилась вечеринка. Полицейские сейчас опрашивают свидетелей и пострадавших, чтобы установить предполагаемого виновника. Предстоит выяснить, действовал он в одиночку или это была группа людей.