Новости Гайаны. При пожаре в школьном общежитии Гайаны погибли 19 детей. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание началось ночью. К моменту приезда пожарных все здание уже было охвачено пламенем, сообщают очевидцы. В результате трагедии 14 человек погибли на месте, еще пятеро – в больнице. Полиция пытается установить причины случившегося. По версии спасателей, это мог быть поджог. Однако виновные пока не найдены.