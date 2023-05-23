Прямой эфир

При пожаре в школьном общежитии Гайаны погибли 19 детей

23 мая 2023 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гайаны. При пожаре в школьном общежитии Гайаны погибли 19 детей. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

При пожаре в школьном общежитии Гайаны погибли 19 детей-1

Возгорание началось ночью. К моменту приезда пожарных все здание уже было охвачено пламенем, сообщают очевидцы. В результате трагедии 14 человек погибли на месте, еще пятеро – в больнице. Полиция пытается установить причины случившегося. По версии спасателей, это мог быть поджог. Однако виновные пока не найдены.  

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ворота Белого дома влетел грузовик, пострадавших нет
23 мая 2023 08:35

В ворота Белого дома влетел грузовик, пострадавших нет

ВСУ попытались отвоевать утраченные позиции на Краснолиманском направлении
23 мая 2023 08:24

ВСУ попытались отвоевать утраченные позиции на Краснолиманском направлении

Венгрия выступила против выделения денег Киеву
23 мая 2023 08:19

Венгрия выступила против выделения денег Киеву