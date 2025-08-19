Президент Сербии заявил, что беспорядки в стране являются попыткой цветной революции

Уже пятые сутки агрессивно настроенные люди устраивают погромы в различных городах страны. Они бьют окна и витрины магазинов, поджигают мусорные баки, забрасывают госучреждения и полицию камнями, файерами, краской и бутылками с горючей смесью. Все это подается как протесты против коррупции во власти. Звучат и требования отставки правительства и президента страны. В Белграде в качестве убедительного, по мнению вандалов, аргумента группа демонстрантов в масках подожгла офис правящей Сербской прогрессивной партии.

Александр Вучич, президент Сербии:

Они пытаются разрушить основные ценности, к которым мы привыкли. Мы будем сопротивляться им и бороться везде и всюду. Они умеют только разрушать и поджигать. Эти протестующие, кроме насилия, не способны предложить людям ничего. У них нет ни доверия народа, ни программ. Все происходит в рамках попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне, где не выбирают средств, лишь бы силой захватить власть.

По словам Вучича, демонстранты ведут себя агрессивно, а порой и жестоко, потому что понимают свое бессилие. Президент Сербии заверил, что власти не отступят ни с одной позиции и будут восстанавливать разрушенное, продолжая бороться за страну, а силовые структуры наведут порядок в городах и защитят мирных граждан, которые страдают от погромщиков.