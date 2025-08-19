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Президент Сербии заявил, что беспорядки в стране являются попыткой цветной революции

19 августа 2025 10:47
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Массовые протесты в Сербии являются попыткой цветной революции, организованной и финансируемой извне. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, комментируя беспорядки, организованные антиправительственными демонстрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Сербии заявил, что беспорядки в стране являются попыткой цветной революции-2

Уже пятые сутки агрессивно настроенные люди устраивают погромы в различных городах страны. Они бьют окна и витрины магазинов, поджигают мусорные баки, забрасывают госучреждения и полицию камнями, файерами, краской и бутылками с горючей смесью. Все это подается как протесты против коррупции во власти. Звучат и требования отставки правительства и президента страны. В Белграде в качестве убедительного, по мнению вандалов, аргумента группа демонстрантов в масках подожгла офис правящей Сербской прогрессивной партии.

Президент Сербии заявил, что беспорядки в стране являются попыткой цветной революции-4

Александр Вучич, президент Сербии:
Они пытаются разрушить основные ценности, к которым мы привыкли. Мы будем сопротивляться им и бороться везде и всюду. Они умеют только разрушать и поджигать. Эти протестующие, кроме насилия, не способны предложить людям ничего. У них нет ни доверия народа, ни программ. Все происходит в рамках попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне, где не выбирают средств, лишь бы силой захватить власть.

По словам Вучича, демонстранты ведут себя агрессивно, а порой и жестоко, потому что понимают свое бессилие. Президент Сербии заверил, что власти не отступят ни с одной позиции и будут восстанавливать разрушенное, продолжая бороться за страну, а силовые структуры наведут порядок в городах и защитят мирных граждан, которые страдают от погромщиков.

# Международная политика # Протесты

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