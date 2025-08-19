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Лавров напомнил Зеленскому про статьи о правах русских в Конституции Украины

19 августа 2025 10:06
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Лавров напомнил Зеленскому про статьи о правах русских в Конституции Украины-0

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Владимиру Зеленскому, делающему акцент на Конституции Украины, необходимо восстановить в памяти ее статьи, обязывающие обеспечить права русских, пишет РИА Новости.

Лавров пояснил, что по настоящий момент в Конституции Украины «сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено». Обязанности продолжают быть закрепленными, невзирая на законы, которые запрещают русский язык в жизнедеятельности человека, отметил дипломат.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Сергей Лавров

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