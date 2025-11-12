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Президент Польши назвал Туска худшим премьер-министром

12 ноября 2025 16:50
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В Польше, похоже, назревает серьезный политический скандал. Если раньше о противостоянии президента и правительства говорили за закрытыми дверями, то теперь разлад достиг публичного уровня. Кароль Навроцкий прямо заявил о нем в эфире национального телевидения, не скрывая своего раздражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Польши назвал Туска худшим премьер-министром-2

Особенно резкими стали высказывания в адрес премьера Дональда Туска. Президент назвал его худшим главой правительства за последние 36 лет. Причиной публичного недовольства стала недавняя резкая критика со стороны Туска, который обвинил главу государства в войне с правительством.

Президент Польши назвал Туска худшим премьер-министром-4

Кароль Навроцкий, президент Польши:
Я представляю сотрудничество с премьером в принципиальных вопросах, касающихся функционирования государства, неизменно считая его при этом худшим премьером в истории Польши после 1989 года. Я не думаю, что по принципиальным вопросам мы не будем спорить.

Напряжение между представителем правой оппозиции Навроцким и лидером левых сил Туском возникло с первых дней работы нового президента еще 6 августа. Уже через день премьер заявил, что будет безжалостным к инициативам главы государства, что лишь усилило противостояние и предвещает серию острых политических столкновений в ближайшие месяцы.

# Международная политика

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