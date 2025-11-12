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Макгрегор: будущее Украины определят власти РФ

12 ноября 2025 13:49
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Макгрегор: будущее Украины определят власти РФ-0

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о будущем Украины после завершения конфликта, пишет РИА Новости.

В ЕС не осознают серьезность происходящего на линии соприкосновения, отмечает Макгрегор, указывая на многочисленность колонн пленных украинских военнослужащих. Отвечая на вопрос многих, «как это все будет выглядеть, когда конфликт закончится», эксперт заявил: «Будет так, как захотят русские».

Макгрегор также добавил, что политика стран-союзников Киева, заявляющая о необходимости воевать молодым украинцам, бесчеловечна, в рамках которой не рассматривается вопрос сохранения украинской нации.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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