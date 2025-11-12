Власти Литвы предложили застрявшим дальнобойщикам протестовать в Беларуси

Литовские власти, похоже, решили перевести стрелки и снять с себя ответственность за последствия собственного решения о закрытии границы. Когда возмущенные литовские перевозчики пригрозили масштабными акциями протеста, вплоть до перекрытия дорог, министр внутренних дел страны предложил организовать забастовку в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом чиновник, объясняя свою идею, либо совершенно не понимает, что как раз Вильнюс создал эту проблему, либо делает вид, что не в курсе. По его версии, именно белорусская сторона не пропускает литовские фуры, и потому протест на нашей территории для перевозчиков был бы «логичным и правильным шагом». Логики в этом предложении, разумеется, нет.

Далее министр бездоказательно обвинил Беларусь в том, что наша страна довела ситуацию до приграничного кризиса, и добавил, что Беларусь должна делать первые шаги для его исправления. Абсурдность позиции только усиливается, когда премьер-министр Литвы заявляет, что в ситуации виноваты и литовские перевозчики. Мол, правительство заранее подавало «четкие сигналы» о возможном закрытии границы, и у них было достаточно времени, чтобы оценить риски и вернуться домой.

Другими словами, ответственность за кризис литовские власти полностью перекладывают на граждан и бизнес, а свои действия представляют правильными и заранее предсказуемыми. Такое заявление выглядит циничным. Руководство страны, создавшее проблему, пытается возложить вину на пострадавших от своих необдуманных и недальновидных действий.