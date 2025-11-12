МВФ объявил о прекращении финансирования Молдовы

Серьезный кризис грозит Молдове. В данном случае в экономической плоскости. Международный валютный фонд объявил о прекращении финансирования страны, отказав правительству Майи Санду в последнем транше на сумму около 170 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве причины названо невыполнение экономических реформ. Эксперты не скрывают, это воспринимается как крах политики президента. Претензии МВФ легко понять. Вместо реальных изменений в энергетическом секторе и эффективной борьбы с коррупцией власти занимались имиджевыми кампаниями, создавая видимость активности, которая на деле не приносила ощутимой пользы. В то же время бюджетный дефицит достиг критической отметки в миллиард долларов.

Остановка финансирования МВФ обойдется Молдове крайне дорого. Страна лишается доступа к дешевым кредитам, остается с колоссальными долгами, незавершенными реформами и подорванной международной репутацией. Эксперты предупреждают, что последствия этого решения будут ощущаться годами, и без действенных решений правительства экономика Молдовы рискует оказаться в глубоком кризисе.