Президент Эквадора ввёл режим внутреннего вооружённого конфликта

В Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта, пишет РИА Новости.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о наличии в республике внутреннего вооруженного конфликта, а также отдал приказ вооруженным силам начать проведение военных операций «в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок».

Нейтрализации подлежат свыше 20 местных и международных бандформирований, состав крупнейших из них насчитывает десятки тысяч человек.

8 января 2024 года Нобоа был введен в стране режим чрезвычайной ситуации на 60 дней. К данным мерам президент Эквадора прибег после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера одной их крупнейших банд.