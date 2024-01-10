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Президент Эквадора ввёл режим внутреннего вооружённого конфликта

10 января 2024 08:00
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В Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта, пишет РИА Новости.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о наличии в республике внутреннего вооруженного конфликта, а также отдал приказ вооруженным силам начать проведение военных операций «в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок».

Нейтрализации подлежат свыше 20 местных и международных бандформирований, состав крупнейших из них насчитывает десятки тысяч человек.

8 января 2024 года Нобоа был введен в стране режим чрезвычайной ситуации на 60 дней. К данным мерам президент Эквадора прибег после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера одной их крупнейших банд.

# Международная политика

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