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Премьер Венгрии провозгласил конец западного мирового порядка

26 апреля 2024 10:45
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Неудовлетворенность западным миропорядком растет. Премьер Венгрии провозгласил конец нынешней системы международных отношений. Своим мнением Виктор Орбан поделился в ходе выступления на конференции в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Венгрии провозгласил конец западного мирового порядка-1

Политик обратил внимание слушателей на количество войн, беспорядков в мире, а также присутствии хаоса и падении экономических показателей. По словам премьера, у всего этого есть конкретные причины и предпосылки, основная из которых прогрессивная либеральная гегемония, продвигаемая Западом. Задача сторонников этой идеологии, отметил Орбан, не представлять народ, а воплощать в жизнь свои собственные идеалы. В свою очередь, в качестве замены нынешнему укладу глава венгерского правительства предложил систему международных отношений, основанную на государственном суверенитете и национальных интересах.

# Международная политика

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