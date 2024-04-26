Премьер Венгрии провозгласил конец западного мирового порядка

Политик обратил внимание слушателей на количество войн, беспорядков в мире, а также присутствии хаоса и падении экономических показателей. По словам премьера, у всего этого есть конкретные причины и предпосылки, основная из которых прогрессивная либеральная гегемония, продвигаемая Западом. Задача сторонников этой идеологии, отметил Орбан, не представлять народ, а воплощать в жизнь свои собственные идеалы. В свою очередь, в качестве замены нынешнему укладу глава венгерского правительства предложил систему международных отношений, основанную на государственном суверенитете и национальных интересах.