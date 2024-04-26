В деле замминистра обороны России Иванова могут появиться новые обвиняемые

По информации правоохранительных органов, следствие рассматривает вероятность того, что задержанный по обвинению во взятке заместитель министра обороны Тимур Иванов причастен к иным должностным преступлениям. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе расследования будет проверена причастность Иванова к иным незаконным действиям, повлекшим ущерб. Уголовное дело может быть расширено за рамки одного факта получения взятки и в него могут быть включены новые фигуранты. Сам Иванов свою причастность к взяткам не признает и готов дать развернутые свидетельские показания, чтобы доказать свою невиновность.