Суд в Украине заключил под стражу министра агрополитики Сольского

Высший антикоррупционный суд Украины решил взять под стражу министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, которого обвиняют в незаконной передаче в пользование государственных земель. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет издание «Общественные. Новости», под арестом министр будет находиться до 24 июня с возможным внесением им залога более чем в 1,8 миллиона долларов.

Украинское Национальное бюро по борьбе с отмыванием средств обвиняет Сольского и его подельников в коррупции, в результате которой было присвоено 2 493 гектара государственных земельных участков на сумму около 7,3 миллиона долларов. Сам Сольский отрицает свою вину и подал заявление об отставке 25 апреля.