Столтенберг: страны НАТО не сдержали обязательств по поставкам оружия в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает к признанию того, у стран Альянса не выполнены обязательства по оказанию военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.

Об этом он сказал на одном из событий некоммерческой организации Atlantic Bridge в Германии. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и страны ЕС не предоставили Украине обещанный уровень военной помощи, что привело к наступлению России на фронте. Однако, по его словам, Украина сможет победить, если поставки военного содействия будут увеличены и ускорены.