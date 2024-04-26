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Столтенберг: страны НАТО не сдержали обязательств по поставкам оружия в Украину

26 апреля 2024 10:31
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает к признанию того, у стран Альянса не выполнены обязательства по оказанию военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.

Об этом он сказал на одном из событий некоммерческой организации Atlantic Bridge в Германии. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и страны ЕС не предоставили Украине обещанный уровень военной помощи, что привело к наступлению России на фронте. Однако, по его словам, Украина сможет победить, если поставки военного содействия будут увеличены и ускорены.

# Международная политика

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