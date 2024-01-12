Премьер Британии Сунак приехал в Киев с 2,5 миллиардами фунтов

Премьер-министр Британии Риши Сунак собирается посетить Киев, чтобы заявить о новом пакете мер финансовой поддержки Украины, следует из заявления британского правительства. Об этом пишет РИА Новости.

В следующем финансовом году, который начнется в апреле, Великобритания планирует увеличить военную поддержку Украины до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет направлено на ускоренное изготовление и крупную поставку Украине БПЛА. На пятницу также запланировано подписать соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения безопасности между Киевом и Лондоном, включающее ряд мер по безопасности Украины.