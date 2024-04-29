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Премьер Британии Риши Сунак может лишиться своего поста – СМИ королевства

29 апреля 2024 16:53
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Расстановка сил рискует измениться в Британии. Премьер-министр королевства Риши Сунак может лишиться своего поста уже через несколько дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобными предположениями делятся местные СМИ.

Премьер Британии Риши Сунак может лишиться своего поста – СМИ королевства-1

Сообщается, что на 2 мая в стране запланированы местные выборы, после чего некоторые депутаты из правящей партии попытаются инициировать процедуру вотума недоверия. Для этого необходимо всего 52 обращения политиков в профильный комитет. Группа парламентариев считает, что после выборов позиции премьера пошатнутся. Помимо этого, результаты голосования в целом могут привести к значительным потерям консерваторов в местных советах и мэриях. А это удачный момент для снятия Сунака с должности главы правительства. К тому же, по данным соцопросов, его работа не вызывает поддержки и одобрения в обществе.

# Международная политика # Риши Сунак

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