Премьер Британии Риши Сунак может лишиться своего поста – СМИ королевства

Сообщается, что на 2 мая в стране запланированы местные выборы, после чего некоторые депутаты из правящей партии попытаются инициировать процедуру вотума недоверия. Для этого необходимо всего 52 обращения политиков в профильный комитет. Группа парламентариев считает, что после выборов позиции премьера пошатнутся. Помимо этого, результаты голосования в целом могут привести к значительным потерям консерваторов в местных советах и мэриях. А это удачный момент для снятия Сунака с должности главы правительства. К тому же, по данным соцопросов, его работа не вызывает поддержки и одобрения в обществе.