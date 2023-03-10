Представитель МИД Беларуси в ООН: санкции затрагивают наиболее уязвимые слои общества

Умных санкций нет, они затрагивают наиболее уязвимые слои общества – с таким заявлением выступила представитель МИД Беларуси на общей дискуссии 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Величко подчеркнула, что Беларусь исходит из того, что гендерное равенство – необходимое условие для устойчивого развития. А вот применение отдельными государствами незаконных санкций в нарушение международного права подрывает усилия затронутых стран по устойчивому социально-экономическому восстановлению после пандемии. И оказывают губительное воздействие на глобальную экономику, торговлю, безопасность. Обширная дискуссия в штаб-квартире ООН продлится до 17 марта. Предмет разговора – права женщин в мире и то, как современная обстановка повлияла на их повседневную жизнь.