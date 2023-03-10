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Представитель МИД Беларуси в ООН: санкции затрагивают наиболее уязвимые слои общества

10 марта 2023 11:05
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Умных санкций нет, они затрагивают наиболее уязвимые слои общества – с таким заявлением выступила представитель МИД Беларуси на общей дискуссии 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель МИД Беларуси в ООН: санкции затрагивают наиболее уязвимые слои общества-1

Ирина Величко подчеркнула, что Беларусь исходит из того, что гендерное равенство – необходимое условие для устойчивого развития. А вот применение отдельными государствами незаконных санкций в нарушение международного права подрывает усилия затронутых стран по устойчивому социально-экономическому восстановлению после пандемии. И оказывают губительное воздействие на глобальную экономику, торговлю, безопасность. Обширная дискуссия в штаб-квартире ООН продлится до 17 марта. Предмет разговора – права женщин в мире и то, как современная обстановка повлияла на их повседневную жизнь.

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# ООН # Ирина Величко # Фотофакт

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