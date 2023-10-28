Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль пропустит в Газу гуманитарные грузы

Ранее страна отвергла призывы ООН к перемирию и активизировала наступление в палестинском регионе. За ночь ЦАХАЛ обстрелял порядка 150 объектов в секторе Газа. В Израиле это назвали местью за атаки на города еврейского государства. Также объявлено о новой полной блокаде анклава. В результате чего тот оказался отрезан от внешнего мира. Тем не менее, по заявлению представителя израильской армии, 28 октября страна пропустит в сектор Газа грузовики с едой, водой и медикаментами.