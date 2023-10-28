В Казахстане произошел взрыв на шахте. Погибли 28 человек

В Казахстане на шахте им. Костенко число жертв аварии увеличилось до 28 человек, еще 18 шахтеров числятся в списках пропавших без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Ранее сообщалось о 22 погибших. Также из 252 горняков, которые находились под землей в момент аварии, на лестничную площадку были выведены 208 человек, 18 из них понадобилась медицинская помощь. В связи с этой трагедией 29 октября было провозглашено Днем общенационального траура. Глава Казахстана поручил приостановить сотрудничество с предприятием «АрселорМиттал Темиртау», где в августе также произошла авария, в которой погибло 5 горняков.