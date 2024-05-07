Израиль нанёс удары по целям в Рафахе

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по более чем 50 объектам в городе Рафах, который находится на юге сектора Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удары происходили на протяжении получаса. Их совершили из-за подготовки к военной операции в восточной части города. Официальный представитель израильской армии сообщил, что ранее он призвал граждан эвакуироваться. Боевые действия в секторе Газа продолжаются с октября 2023 года.