Прямой эфир

Пожары на западе Австралии: огнём охвачены более 6000 гектаров леса

02 февраля 2021 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Масштабные природные пожары на западном побережье Австралии уничтожили несколько десятков жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары на западе Австралии: огнём охвачены более 6000 гектаров леса-1

Огнем охвачены более 6 000 гектаров леса. На дорогах – километровые пробки. Из зоны бедствия эвакуированы около 400 жителей.

Пожары на западе Австралии: огнём охвачены более 6000 гектаров леса-4

В борьбе со стихией задействованы спецтехника и более 300 человек. Взять ситуацию под контроль не удается из-за погоды: сильный ветер и жара способствуют распространению пожара. Информации о пострадавших пока не поступало.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор ВОЗ: количество заражений коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд
02 февраля 2021 09:01

Гендиректор ВОЗ: количество заражений коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд

Не рассматривается как теракт. Стали известны новые подробности нападения в Брюсселе
02 февраля 2021 08:58

Не рассматривается как теракт. Стали известны новые подробности нападения в Брюсселе

В Рочестере арестовали девятилетнюю девочку. Жители города сломали ограду полицейского участка
02 февраля 2021 08:58

В Рочестере арестовали девятилетнюю девочку. Жители города сломали ограду полицейского участка