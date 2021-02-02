Пожары на западе Австралии: огнём охвачены более 6000 гектаров леса

Новости Австралии. Масштабные природные пожары на западном побережье Австралии уничтожили несколько десятков жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнем охвачены более 6 000 гектаров леса. На дорогах – километровые пробки. Из зоны бедствия эвакуированы около 400 жителей.

В борьбе со стихией задействованы спецтехника и более 300 человек. Взять ситуацию под контроль не удается из-за погоды: сильный ветер и жара способствуют распространению пожара. Информации о пострадавших пока не поступало.