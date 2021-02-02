Не рассматривается как теракт. Стали известны новые подробности нападения в Брюсселе

Новости Бельгии. Новые подробности вооруженного нападения в метро Брюсселя. В результате атаки пострадали две женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент не рассматривается как теракт, основная версия – частная ссора. Мужчина с ножом напал на пассажиров в одном из вагонов метро. Нанес несколько ударов своей сожительнице, а также толкнул беременную женщину. Еще до приезда полиции подозреваемого задержали очевидцы происшествия. Обстоятельства нападения выясняются.