В Рочестере арестовали девятилетнюю девочку. Жители города сломали ограду полицейского участка

Новости США. На улицы города Рочестер вышли десятки жителей. Поводом для возмущения стало жесткое задержание девятилетней девочки в конце минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на вызов правоохранители заковали ребенка в наручники и применили перцовый баллончик. По некоторым данным, в полицию сообщили, что девочка грозит убить свою мать и себя.

Полицейские планировали отвезти ребенка в больницу, но встретили сопротивление.