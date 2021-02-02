В Рочестере арестовали девятилетнюю девочку. Жители города сломали ограду полицейского участка

Новости США. На улицы города Рочестер вышли десятки жителей. Поводом для возмущения стало жесткое задержание девятилетней девочки в конце минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На улицы города Рочестер вышли десятки жителей. Поводом для возмущения стало жесткое задержание девятилетней девочки в конце минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на вызов правоохранители заковали ребенка в наручники и применили перцовый баллончик. По некоторым данным, в полицию сообщили, что девочка грозит убить свою мать и себя.
Полицейские планировали отвезти ребенка в больницу, но встретили сопротивление.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Несколько десятков жителей прошлись маршем к полицейскому участку. Выкрикивая различные лозунги, они опрокинули металлические заграждения вокруг здания. Офицеры, причастные к скандальному задержанию, отстранены от должности. Ведется расследование.