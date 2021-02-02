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В Рочестере арестовали девятилетнюю девочку. Жители города сломали ограду полицейского участка

02 февраля 2021 08:58
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Новости США. На улицы города Рочестер вышли десятки жителей. Поводом для возмущения стало жесткое задержание девятилетней девочки в конце минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рочестере арестовали девятилетнюю девочку. Жители города сломали ограду полицейского участка-1

Прибывшие на вызов правоохранители заковали ребенка в наручники и применили перцовый баллончик. По некоторым данным, в полицию сообщили, что девочка грозит убить свою мать и себя.

В Рочестере арестовали девятилетнюю девочку. Жители города сломали ограду полицейского участка-4

Полицейские планировали отвезти ребенка в больницу, но встретили сопротивление.

В Рочестере арестовали девятилетнюю девочку. Жители города сломали ограду полицейского участка-7

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Несколько десятков жителей прошлись маршем к полицейскому участку. Выкрикивая различные лозунги, они опрокинули металлические заграждения вокруг здания. Офицеры, причастные к скандальному задержанию, отстранены от должности. Ведется расследование.

# Акции протеста # Фотофакт

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