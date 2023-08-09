9 млн человек в Испании столкнулись с нехваткой воды

Новости Испании. Почти 9 миллионов человек в Испании столкнулись с нехваткой воды. Страну снова охватила засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От нее сильнее остальных страдают жители Каталонии. Там местные власти запретили мыть автомобили и поливать сады. Действует также ограничение на использование воды в быту. Впрочем, нововведения коснулись и других испанских городов. Например, в Малаге отключили воду в душевых кабинах на пляжах.