Взрыв в Сергиевом Посаде: количество пострадавших возросло до 56, один человек погиб

Новости России. Количество пострадавших в Сергиевом Посаде возросло до 56-ти. Один человек погиб. Шестеро находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 9 августа, утром на территории оптико-механического завода произошел мощный взрыв. Повреждены около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс и колледж. Как сообщили экстренные службы, взорвалась крупная партия пиротехники, которая хранилась на складе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.