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Взрыв в Сергиевом Посаде: количество пострадавших возросло до 56, один человек погиб

09 августа 2023 20:07
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Новости России. Количество пострадавших в Сергиевом Посаде возросло до 56-ти. Один человек погиб. Шестеро находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Сергиевом Посаде: количество пострадавших возросло до 56, один человек погиб-1

Сегодня, 9 августа, утром на территории оптико-механического завода произошел мощный взрыв. Повреждены около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс и колледж. Как сообщили экстренные службы, взорвалась крупная партия пиротехники, которая хранилась на складе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

# Взрыв # Новости России # Фотофакт

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