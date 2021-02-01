Потасовки с силовиками и аресты. Антикарантинные протесты прошли в Европе

В Вене, несмотря на запреты властей, около 5000 человек собрались в центре города. Протесты переросли в потасовки с силовиками. В Брюсселе полиция разогнала участников сразу двух несанкционированных акций протеста. Арестованы более 200 человек.

В Нидерландах на прошлой неделе прошли беспорядки и погромы из-за вновь ужесточившихся карантинных мер. В этот раз демонстрация в Амстердаме была в основном мирной, но стражи порядка разогнали и ее. В Словении на улицы вышли родители школьников. Накануне в двух регионах страны учебные заведения вновь были закрыты, проработав в сравнительно нормальном режиме всего неделю.