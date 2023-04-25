NYT: Украина готовит 12 бригад по 4 тыс. военных для контрнаступления в мае

В Украине идет приготовление к контрудару, который запланирован уже в следующем месяце, свидетельствуют секретные документы Пентагона, размещенные в Сети, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Согласно графику, в Киеве собираются использовать двенадцать отрядов, в каждом из которых будет насчитываться по 4 тысячи бойцов. Девять из двенадцати бригад обучены и снабжены Соединенными Штатами и их партнерами по альянсу НАТО. Предполагается, что данная операция будет проводиться в направлении юга, в том числе на побережье Азовского моря.

По сведениям The New York Times, США не надеются, что результатом наступательных действий ВСУ станет существенное изменение ситуации в пользу Украины, а наиболее возможным результатом будет патовая позиция. Тем не менее высказываются самые разные версии о начале контрнаступления Украины, но эксперты советуют не полагаться на противоречивые сообщения из Киева и Вашингтона, которые могут являться следствием проведения дезинформационной операции.