Прямой эфир

Байден объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

25 апреля 2023 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Демократы Джо Байден и Камала Харрис выдвинули свои кандидатуры на пост президента США в 2024 году, пишет ТАСС. Байден подчеркнул, что он ведет борьбу за демократию и с выдвижением своей кандидатуры продолжит эту работу. Харрис также заявила о своей убежденности в силе американской демократии и желании продолжать борьбу за нее.

В том случае, если восьмидесятидвухлетний Байден победит на выборах, он вступит в должность главы государства во второй раз и станет старейшим президентом в истории страны.

Члены Демократической партии ранее были настроены неоднозначно по поводу повторного выдвижения Байдена, но выступают в его поддержку, чтобы не позволить прийти к власти кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Выборы в Америке назначены на ноябрь 2024 года. Трамп уже объявил о выдвижении своей кандидатуры.

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
NYT: Украина готовит 12 бригад по 4 тыс. военных для контрнаступления в мае
25 апреля 2023 11:10

NYT: Украина готовит 12 бригад по 4 тыс. военных для контрнаступления в мае

Медведев: мир находится на пороге мировой войны
25 апреля 2023 10:29

Медведев: мир находится на пороге мировой войны

Лось зашёл в кинотеатр и полакомился попкорном. Посмотрите, что произошло дальше
25 апреля 2023 09:23

Лось зашёл в кинотеатр и полакомился попкорном. Посмотрите, что произошло дальше