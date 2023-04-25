Байден объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Демократы Джо Байден и Камала Харрис выдвинули свои кандидатуры на пост президента США в 2024 году, пишет ТАСС. Байден подчеркнул, что он ведет борьбу за демократию и с выдвижением своей кандидатуры продолжит эту работу. Харрис также заявила о своей убежденности в силе американской демократии и желании продолжать борьбу за нее.

В том случае, если восьмидесятидвухлетний Байден победит на выборах, он вступит в должность главы государства во второй раз и станет старейшим президентом в истории страны.

Члены Демократической партии ранее были настроены неоднозначно по поводу повторного выдвижения Байдена, но выступают в его поддержку, чтобы не позволить прийти к власти кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Выборы в Америке назначены на ноябрь 2024 года. Трамп уже объявил о выдвижении своей кандидатуры.