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Посол КНР: Запад не может давать указания Китаю по Украине

07 апреля 2023 05:53
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Запад не в том статусе, чтобы диктовать Китайской Народной Республике, как вести себя в украинском вопросе. Такое заявление сделал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Западные страны не уполномочены взваливать ответственность в этой ситуации на Китай, отметил дипломат, приводит его слова РИА Новости. По его словам, КНР с самого начала украинского кризиса инициировал вариант мирного урегулирования конфликта. Китай выступал против и призывал не поставлять вооружения в страны, участвующие в конфликте. Посол также обратил внимание, что позиция Российской Федерации в отношении Тайваня указывает на то, что в Кремле нет страха перед крупными державами, которые позволяют себе политику «грубой силы».

# Международная политика

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