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Последствия банковского кризиса в США будут ощущаться ещё годы

06 апреля 2023 19:49
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Банковский кризис еще не закончился. Последствия будут ощущаться долгие годы. Мрачный экономический прогноз озвучил глава одного из крупнейших банков США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия банковского кризиса в США будут ощущаться ещё годы-1

По его словам, крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse подорвали доверие ко всей банковской системе. Ведь риски, которые привели к нынешнему кризису, прятались у всех на виду. Речь идет о повышении процентных ставок для борьбы со стремительно растущей инфляцией по всему миру и о высоком уровне незастрахованных банковских депозитов.

Последствия банковского кризиса в США будут ощущаться ещё годы-4

Банкир также раскритиковал Федеральную резервную систему США. Именно ее специалисты не учли более высокие затраты по займам при проведении своих ежегодных стресс-тестов. В результате нынешний кризис будет иметь серьезные последствия для мировой экономики.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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