Последствия банковского кризиса в США будут ощущаться ещё годы

Банковский кризис еще не закончился. Последствия будут ощущаться долгие годы. Мрачный экономический прогноз озвучил глава одного из крупнейших банков США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse подорвали доверие ко всей банковской системе. Ведь риски, которые привели к нынешнему кризису, прятались у всех на виду. Речь идет о повышении процентных ставок для борьбы со стремительно растущей инфляцией по всему миру и о высоком уровне незастрахованных банковских депозитов.