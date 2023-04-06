США снова ведут переговоры с Тайванем. Как отреагировал на это Китай?

В делегацию из восьми человек вошли представители как республиканской, так и демократической партии. В повестке визита встреча с представителями правительственных и деловых кругов Тайваня для обсуждения возможностей того, как США могут усилить экономические и оборонные отношения с островом перед лицом растущего числа угроз в регионе. В свою очередь это уже вызвало резкую реакцию Китая. Поскольку визит американских конгрессменов на Тайвань нарушает принцип «Одного Китая». И любые контакты с тайваньской администрацией Пекин рассматривает как вмешательство во внутренние дела страны.