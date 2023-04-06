Прямой эфир

США снова ведут переговоры с Тайванем. Как отреагировал на это Китай?

06 апреля 2023 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Вашингтон продолжает вмешиваться в отношения между Китаем и Тайванем. С визитом на остров приехала группа американских конгрессменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США снова ведут переговоры с Тайванем. Как отреагировал на это Китай?-1

В делегацию из восьми человек вошли представители как республиканской, так и демократической партии. В повестке визита встреча с представителями правительственных и деловых кругов Тайваня для обсуждения возможностей того, как США могут усилить экономические и оборонные отношения с островом перед лицом растущего числа угроз в регионе. В свою очередь это уже вызвало резкую реакцию Китая. Поскольку визит американских конгрессменов на Тайвань нарушает принцип «Одного Китая». И любые контакты с тайваньской администрацией Пекин рассматривает как вмешательство во внутренние дела страны.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабная акция протеста в Аргентине. Люди требуют улучшения социальных условий
06 апреля 2023 19:55

Масштабная акция протеста в Аргентине. Люди требуют улучшения социальных условий

Последствия банковского кризиса в США будут ощущаться ещё годы
06 апреля 2023 19:49

Последствия банковского кризиса в США будут ощущаться ещё годы

В Европе из-за засухи страдают фермеры и энергетическая сфера
06 апреля 2023 19:47

В Европе из-за засухи страдают фермеры и энергетическая сфера