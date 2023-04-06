Прямой эфир

Масштабная акция протеста в Аргентине. Люди требуют улучшения социальных условий

06 апреля 2023 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Масштабная акция протеста прошла и в Аргентине. На улицы столицы вышли тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная акция протеста в Аргентине. Люди требуют улучшения социальных условий-1

Они требуют улучшения социальных условий и создания новых рабочих мест. Также аргентинцы выступили против заключения соглашения с Международным валютным фондом. Ранее Аргентина получила от МВФ 44 миллиарда долларов на борьбу с экономическим кризисом. Жители опасаются, что правительство примет меры жесткой экономии, чтобы погасить долг. При этом годовая инфляция в Аргентине уже превысила рекордные 100 процентов.

# Международная политика # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Последствия банковского кризиса в США будут ощущаться ещё годы
06 апреля 2023 19:49

Последствия банковского кризиса в США будут ощущаться ещё годы

В Европе из-за засухи страдают фермеры и энергетическая сфера
06 апреля 2023 19:47

В Европе из-за засухи страдают фермеры и энергетическая сфера

В Париже подожгли любимый ресторан Макрона
06 апреля 2023 19:46

В Париже подожгли любимый ресторан Макрона