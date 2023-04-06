Масштабная акция протеста в Аргентине. Люди требуют улучшения социальных условий

Новости Аргентины. Масштабная акция протеста прошла и в Аргентине. На улицы столицы вышли тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют улучшения социальных условий и создания новых рабочих мест. Также аргентинцы выступили против заключения соглашения с Международным валютным фондом. Ранее Аргентина получила от МВФ 44 миллиарда долларов на борьбу с экономическим кризисом. Жители опасаются, что правительство примет меры жесткой экономии, чтобы погасить долг. При этом годовая инфляция в Аргентине уже превысила рекордные 100 процентов.