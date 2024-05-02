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Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа

02 мая 2024 07:32
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Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа. Таким образом город готовится к Олимпиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа-1

Правоохранители заставили почти сотню молодых людей из Африки покинуть район. Их убежища ликвидированы. Подобные операции проводятся в городе не впервые. Это часть кампании по перемещению мигрантов с улиц столицы Франции перед началом соревнований.

# Международная политика # Новости Франции

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