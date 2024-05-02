Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа. Таким образом город готовится к Олимпиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители заставили почти сотню молодых людей из Африки покинуть район. Их убежища ликвидированы. Подобные операции проводятся в городе не впервые. Это часть кампании по перемещению мигрантов с улиц столицы Франции перед началом соревнований.