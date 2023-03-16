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В Дании собираются создать фонд помощи Украине, деньги которого пойдут на закупку оружия

16 марта 2023 08:56
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В Дании создадут фонд помощи Украине в размере более миллиарда долларов. Информация опубликована на сайте Министерства финансов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании собираются создать фонд помощи Украине, деньги которого пойдут на закупку оружия-1

При этом большая часть суммы, около 800 миллионов долларов, пойдет на военную поддержку Киева: закупку оружия, техники и обучение украинских солдат. Остальные средства отправят на гуманитарную помощь. Кроме того, планируется из этого фонда поддерживать и датские фирмы, которые, в свою очередь, захотят помочь в восстановлении Украины. Правда, на эти расходы сумма, по датским меркам, предусмотрена совсем небольшая – 57 миллионов долларов.

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# Международная политика # Фотофакт

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