В Дании собираются создать фонд помощи Украине, деньги которого пойдут на закупку оружия

В Дании создадут фонд помощи Украине в размере более миллиарда долларов. Информация опубликована на сайте Министерства финансов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом большая часть суммы, около 800 миллионов долларов, пойдет на военную поддержку Киева: закупку оружия, техники и обучение украинских солдат. Остальные средства отправят на гуманитарную помощь. Кроме того, планируется из этого фонда поддерживать и датские фирмы, которые, в свою очередь, захотят помочь в восстановлении Украины. Правда, на эти расходы сумма, по датским меркам, предусмотрена совсем небольшая – 57 миллионов долларов.