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Пошлины на продукцию из ЕС спровоцируют рост цен на лекарства в США

30 июля 2025 07:15
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Торговая сделка с Евросоюзом может спровоцировать рост цен на лекарства в США. Для Штатов Европа является одним из крупнейших поставщиков лекарств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пошлины на продукцию из ЕС спровоцируют рост цен на лекарства в США-2

Только на Ирландию в 2024 году приходилось около 50 миллиардов долларов импорта. Новая тарифная сделка предусматривает применение ставок в 15 % почти ко всему экспорту из ЕС. Аналитики подсчитали, что такая политика может стоить фармотрасли от 13 до 19 миллиардов долларов. Очевидно, эти расходы оплатят потребители.

# Европейский союз # США

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