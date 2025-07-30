Пошлины на продукцию из ЕС спровоцируют рост цен на лекарства в США

Торговая сделка с Евросоюзом может спровоцировать рост цен на лекарства в США. Для Штатов Европа является одним из крупнейших поставщиков лекарств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только на Ирландию в 2024 году приходилось около 50 миллиардов долларов импорта. Новая тарифная сделка предусматривает применение ставок в 15 % почти ко всему экспорту из ЕС. Аналитики подсчитали, что такая политика может стоить фармотрасли от 13 до 19 миллиардов долларов. Очевидно, эти расходы оплатят потребители.