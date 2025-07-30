56% немцев недовольны действиями канцлера – опрос

В Германии растет недовольство канцлером. Соцопрос показал, что 56 % граждан не одобряют действия Мерца и это антирекорд за все время его пребывания на посту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, рейтинг политика неуклонно снижается: в июне недовольство высказали 45 %. В начале мая поддержка канцлера составляла всего 23 %. Не лучше обстоят дела и у правящей коалиции – больше половины немцев недовольны ее реформами. А это постоянные социальные сокращения ради милитаризации, провальная миграционная политика, а также энергетический кризис.