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56% немцев недовольны действиями канцлера – опрос

30 июля 2025 07:13
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В Германии растет недовольство канцлером. Соцопрос показал, что 56 % граждан не одобряют действия Мерца и это антирекорд за все время его пребывания на посту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

56% немцев недовольны действиями канцлера – опрос-2

Отметим, рейтинг политика неуклонно снижается: в июне недовольство высказали 45 %. В начале мая поддержка канцлера составляла всего 23 %. Не лучше обстоят дела и у правящей коалиции – больше половины немцев недовольны ее реформами. А это постоянные социальные сокращения ради милитаризации, провальная миграционная политика, а также энергетический кризис.

# Германия # Фридрих Мерц

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