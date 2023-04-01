Украинский конфликт завершится падением киевских властей, а переломный момент наступит уже осенью в текущем году. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ситуация уже развивается в сторону завершения конфликта, но быстро он не прекратится, приводит слова Константинова РИА Новости. По его прогнозам, Россия вернет свои исторические территории, решение наступит к осени.

Ранее бывший разведчик ВС Штатов Риттер заявил, что Украину ждет неизбежное поражение, что станет серьезным ударом для США. По его прогнозам, падение Украины произойдет уже этой осенью.