Киеву поставляют оружие 19 стран. С начала конфликта – более чем на 150 млрд долларов

Западные страны продолжают накачивать Украину различным вооружением. С начала конфликта так называемая военная помощь уже оказана на более чем 150 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше остальных потратили Соединенные Штаты – порядка 30 миллиардов долларов. Вашингтон отправил Киеву 10 тысяч зенитных установок и противотанковых комплексов, более 200 вертолетов и танков, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы к ним, бронетехнику, радарные системы.