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Киеву поставляют оружие 19 стран. С начала конфликта – более чем на 150 млрд долларов

01 апреля 2023 07:58
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Западные страны продолжают накачивать Украину различным вооружением. С начала конфликта так называемая военная помощь уже оказана на более чем 150 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киеву поставляют оружие 19 стран. С начала конфликта – более чем на 150 млрд долларов-1

Больше остальных потратили Соединенные Штаты – порядка 30 миллиардов долларов. Вашингтон отправил Киеву 10 тысяч зенитных установок и противотанковых комплексов, более 200 вертолетов и танков, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы к ним, бронетехнику, радарные системы.

Киеву поставляют оружие 19 стран. С начала конфликта – более чем на 150 млрд долларов-4

На втором месте находится Великобритания, которая отправила Украине оружия более чем на 3,5 миллиарда долларов. Это в частности переносные зенитные ракетные комплексы и модернизированные высокоточные ракеты. Из стран ЕС лидером по поставкам вооружений стала Германия. Всего же, по словам министра иностранных дел Украины, Киеву поставляют оружие 19 стран.

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# Международная политика # Фотофакт

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