Западные страны продолжают накачивать Украину различным вооружением. С начала конфликта так называемая военная помощь уже оказана на более чем 150 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Западные страны продолжают накачивать Украину различным вооружением. С начала конфликта так называемая военная помощь уже оказана на более чем 150 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше остальных потратили Соединенные Штаты – порядка 30 миллиардов долларов. Вашингтон отправил Киеву 10 тысяч зенитных установок и противотанковых комплексов, более 200 вертолетов и танков, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы к ним, бронетехнику, радарные системы.
На втором месте находится Великобритания, которая отправила Украине оружия более чем на 3,5 миллиарда долларов. Это в частности переносные зенитные ракетные комплексы и модернизированные высокоточные ракеты. Из стран ЕС лидером по поставкам вооружений стала Германия. Всего же, по словам министра иностранных дел Украины, Киеву поставляют оружие 19 стран.
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