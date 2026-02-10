Поляки получили рекордные счета за электричество и газ

В Польше нынешняя зима оказалась горячей порой как для экономики страны, так и для самих граждан. Низкие температуры стали причиной рекордного спроса на тепло- и электроэнергию. В январе потребление ресурсов оказалось самым высоким за всю историю страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побит рекорд и в спросе на газ и его транспортировку. Компании, занимающиеся производством тепла и электричества, увеличили закупку довольно недешевого угля более чем на 30 %. Высокая потребность в энергии означает и скачок цен на нее. За это удовольствие расплачиваются простые поляки.

Бартоломей Гарбуш, житель Варшавы (Польша):

Сумма просто зашкаливает. Мне надо в месяц получать мою трехмесячную зарплату, чтобы рассчитаться за электричество. Я думаю, что скоро поляки нес могут платить по счетам.

В январе их расходы на электричество и газ составили более 17 миллиардов злотых или около пяти миллиардов долларов. Это на миллиард долларов больше, чем годом ранее. Поскольку зима еще не прошла, говорить о заморозке цен на энергию – преждевременно.