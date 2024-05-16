Прямой эфир

Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину

16 мая 2024 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину. Это показал опрос, согласно которому в поддержку данной идеи высказались свыше половины респондентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину-1

Жители Польши устали от незваных гостей. Они не только претендуют на рабочие места, но также пользуются рядом льгот, которых беднеющим гражданам тоже не хватает. Но власти республики на проблемы местного населения внимания не обращают, а вот украинским беженцам стараются создать условия, демонстрируя таким образом, якобы гостеприимство и всестороннюю помощь. Сейм Польши принял законопроект, который продлевает срок легального пребывания и социальной поддержки гражданам Украины. Теперь документ направится на одобрение в Сенат, а после – президенту. В случае утверждения закон вступит в силу с 1 июля.

# Международная политика # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в премьер-министра страны
16 мая 2024 19:09

Полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в премьер-министра страны

Польская прокуратура объявила в розыск уехавшего в Беларусь диссидента Шмидта
16 мая 2024 16:56

Польская прокуратура объявила в розыск уехавшего в Беларусь диссидента Шмидта

В Черном море уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся в Крым
16 мая 2024 14:06

В Черном море уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся в Крым

Володин: Украина вовлекает США и страны ЕС в войну
16 мая 2024 13:36

Володин: Украина вовлекает США и страны ЕС в войну

Глава МВД Словакии заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны
16 мая 2024 12:48

Глава МВД Словакии заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны

Зеленский провел заседание ставки в Харькове из-за сложного направления
16 мая 2024 11:38

Зеленский провел заседание ставки в Харькове из-за сложного направления

EUobserver опроверг заявления европейского центробанка о снижении инфляции в ЕС
16 мая 2024 11:37

EUobserver опроверг заявления европейского центробанка о снижении инфляции в ЕС

МО РФ: за сутки ПВО сбили три МиГ-29 Украины в зоне СВО
16 мая 2024 11:27

МО РФ: за сутки ПВО сбили три МиГ-29 Украины в зоне СВО

Лидеры России и Китая подписали совместное заявление
16 мая 2024 11:18

Лидеры России и Китая подписали совместное заявление

Большинство поляков поддерживают высылку украинцев призывного возраста
16 мая 2024 10:47

Большинство поляков поддерживают высылку украинцев призывного возраста

ФСБ РФ: Украина хотела ударить БПЛА по системе ПВО, охраняющей Крымский мост
16 мая 2024 10:32

ФСБ РФ: Украина хотела ударить БПЛА по системе ПВО, охраняющей Крымский мост

Медведев: покушение на премьера Фицо – квинтэссенция русофобской Европы
16 мая 2024 10:31

Медведев: покушение на премьера Фицо – квинтэссенция русофобской Европы