Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину

Жители Польши устали от незваных гостей. Они не только претендуют на рабочие места, но также пользуются рядом льгот, которых беднеющим гражданам тоже не хватает. Но власти республики на проблемы местного населения внимания не обращают, а вот украинским беженцам стараются создать условия, демонстрируя таким образом, якобы гостеприимство и всестороннюю помощь. Сейм Польши принял законопроект, который продлевает срок легального пребывания и социальной поддержки гражданам Украины. Теперь документ направится на одобрение в Сенат, а после – президенту. В случае утверждения закон вступит в силу с 1 июля.