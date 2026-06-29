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Польские фермеры протестуют против поставок украинской сельхозпродукции

29 июня 2026 06:53
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В Польше нарастает недовольство фермеров: сетевые магазины продают дешевые импортные овощи, выдавая их за местные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры протестуют против поставок украинской сельхозпродукции-2

Основную часть такого импорта составляют продукты из соседних стран – прежде всего из Украины. Из-за низких цен на украинскую продукцию и растущих затрат на топливо и удобрения в ЕС польские аграрии теряют конкурентоспособность. Пока протесты носят мирный характер – фермеры ограничиваются расклейкой лозунгов на витринах магазинов. Но на фоне существующих политических противоречий конфликт может выйти на новый уровень.

# Новости Польши

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