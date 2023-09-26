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Польшу ждут инфляция и бюджетные проблемы – СМИ

26 сентября 2023 07:58
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Новости Польши. Победителю парламентских выборов в Польше придется расплачиваться за последствия политики, проводимой нынешними властями, ведь ему достанется страна, обремененная тяжелыми проблемами. Об этом сообщило крупное международное информагентство, ссылаясь на прогнозы аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польшу ждут инфляция и бюджетные проблемы – СМИ-1

По их данным, уже в 2024-м дефицит бюджета в Польше превысит 5 % ВВП, а инфляция, которая держится на уровне 10 %, может подняться еще выше. В глубокий кризис страну вогнала правящая партия «Право и справедливость». А сейчас, пытаясь удержаться на плаву, она дает щедрые обещания полякам и идет на рискованные меры.

Польшу ждут инфляция и бюджетные проблемы – СМИ-4

Так, перед выборами власти решили увеличить бюджет на социальные расходы. Однако этот шаг приведет в будущем только к еще большему обнищанию жителей, поскольку бюджетные траты вызовут дальнейший рост цен. Кроме того, эксперты прогнозируют еще и скорое повышение налогов в стране.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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