Польшу ждут инфляция и бюджетные проблемы – СМИ

Новости Польши. Победителю парламентских выборов в Польше придется расплачиваться за последствия политики, проводимой нынешними властями, ведь ему достанется страна, обремененная тяжелыми проблемами. Об этом сообщило крупное международное информагентство, ссылаясь на прогнозы аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их данным, уже в 2024-м дефицит бюджета в Польше превысит 5 % ВВП, а инфляция, которая держится на уровне 10 %, может подняться еще выше. В глубокий кризис страну вогнала правящая партия «Право и справедливость». А сейчас, пытаясь удержаться на плаву, она дает щедрые обещания полякам и идет на рискованные меры.