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Кирби: денег для поддержки Украины у США осталось на несколько недель

26 сентября 2023 07:55
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У США имеются деньги на военные поставки Украине еще на несколько недель, но без выделения дополнительных средств Конгрессом дальнейшее оказание помощи может быть под вопросом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он обратился к законодателям с призывом выделить 24 млрд долларов на оказание поддержки Украине. Он также подтвердил, что первая партия американских танков Abrams уже поступила в Украину, а другие партии запланированы на ближайшие недели. Тем не менее около 30 конгрессменов-республиканцев отклонили просьбу о выделении этих средств.

# Международная политика # Джон Кирби

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