В Перу митингующих у здания правительства разогнали дубинками и слезоточивым газом

Новости Перу. Волна протестов прокатилась по Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее напряженной обстановка была в столице.

Там тысячи жителей требовали отставки нынешнего главы государства. По мнению активистов, он не справляется со своими обязанностями.