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В Перу митингующих у здания правительства разогнали дубинками и слезоточивым газом

24 июля 2023 07:04
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Новости Перу. Волна протестов прокатилась по Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее напряженной обстановка была в столице.

В Перу митингующих у здания правительства разогнали дубинками и слезоточивым газом-1

Там тысячи жителей требовали отставки нынешнего главы государства. По мнению активистов, он не справляется со своими обязанностями.

В Перу митингующих у здания правительства разогнали дубинками и слезоточивым газом-4

Экономический кризис в стране усугубляется. Демонстрации прошли у здания правительства. Для их разгона полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

# Акции протеста # Фотофакт

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