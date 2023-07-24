Японские военные испытали свою самую совершенную противокорабельную ракету

Японские военные испытали свою лучшую противокорабельную ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тест-драйв состоялся во время совместных учений в Австралии.

Участие в них также приняли США, Канада и страны Европы. Испытания прошли всего в 200 километрах к югу от Сиднея. Ракета типа «земля-корабль» является лучшей японской разработкой. Модернизированный вариант может поражать цели на расстоянии до 900 километров.