Прямой эфир

Японские военные испытали свою самую совершенную противокорабельную ракету

24 июля 2023 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Японские военные испытали свою лучшую противокорабельную ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тест-драйв состоялся во время совместных учений в Австралии.

Японские военные испытали свою самую совершенную противокорабельную ракету-1

Участие в них также приняли США, Канада и страны Европы. Испытания прошли всего в 200 километрах к югу от Сиднея. Ракета типа «земля-корабль» является лучшей японской разработкой. Модернизированный вариант может поражать цели на расстоянии до 900 километров.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу митингующих у здания правительства разогнали дубинками и слезоточивым газом
24 июля 2023 07:04

В Перу митингующих у здания правительства разогнали дубинками и слезоточивым газом

Ночью 17 беспилотников ВС Украины попытались атаковать Крым
24 июля 2023 06:46

Ночью 17 беспилотников ВС Украины попытались атаковать Крым

Украинские беспилотники атаковали Крым: 11 БПЛА уничтожены
24 июля 2023 06:29

Украинские беспилотники атаковали Крым: 11 БПЛА уничтожены