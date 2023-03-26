Польша потребовала у ЕС 2 млрд евро за передачу оружия Украине

Новости Польши. Корыстная помощь со стороны Польши. Варшава выставила ЕС счет на два миллиарда евро за оружие, которое передала Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что первая часть транша прибудет в Польшу уже в апреле. Потратить деньги Варшава планирует на вооружение и военную технику, но на этот раз для нужд собственной страны, рассказал Моравецкий. Также в планах страны наладить линию производства боеприпасов на одном из местных заводов.