Орбан: Венгрия, Польша и другие страны ЕС продлят запрет на ввоз зерна из Украины

Венгрия, Румыния, Польша и Словакия собираются продлить запрет на ввоз зерна из Украины с 16 сентября, если Брюссель не вынесет решения до полуночи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он отмечает, что украинские зерновые по бросовым ценам разрушают рынок Центральной Европы. В мае Европейская комиссия ввела временные ограничения на импорт зерна из Украины, действие которых было продлено до 15 сентября. Ограничение касается пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.