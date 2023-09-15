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Орбан: Венгрия, Польша и другие страны ЕС продлят запрет на ввоз зерна из Украины

15 сентября 2023 08:57
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Венгрия, Румыния, Польша и Словакия собираются продлить запрет на ввоз зерна из Украины с 16 сентября, если Брюссель не вынесет решения до полуночи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он отмечает, что украинские зерновые по бросовым ценам разрушают рынок Центральной Европы. В мае Европейская комиссия ввела временные ограничения на импорт зерна из Украины, действие которых было продлено до 15 сентября. Ограничение касается пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

# Международная политика # Виктор Орбан

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